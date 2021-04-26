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Karantinada olması gerekiyordu ama bankaya gitti

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulamasını ihlal eden bir kişinin banka şubesinde yakalandığı bildirildi.

Güncel 26.04.2021, 12:24
Karantinada olması gerekiyordu ama bankaya gitti

Y.A. (57), sabah saatlerinde kent merkezindeki iş yerinin karşısındaki bir bankanın Sivas şubesine gitti.

Burada yapılan HES kodu sorgulamasında Y.A'nın Kovid-19 temaslısı olduğu ortaya çıkınca polise bilgi verildi.

Polis ekipleri, Y.A. hakkında karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ceza tutanağı düzenledi.

Y.A. hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.

AA

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#karantina
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