Karantinada olması gerekiyordu ama bankaya gitti

Y.A. (57), sabah saatlerinde kent merkezindeki iş yerinin karşısındaki bir bankanın Sivas şubesine gitti.

Burada yapılan HES kodu sorgulamasında Y.A'nın Kovid-19 temaslısı olduğu ortaya çıkınca polise bilgi verildi.

Polis ekipleri, Y.A. hakkında karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle ceza tutanağı düzenledi.

Y.A. hakkında adli işlem başlatılacağı da belirtildi.

AA