Karantinadan kaçıp kaza yaptılar
Giresun'da karantinada olması gereken 2 kişinin trafik kazasında yaralandığı aktarıldı.
Güncel 17.04.2021, 14:13
Giresun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olması gereken 2 kişi, trafik kazasında yaralandı.
T.A. idaresindeki 28 EE 498 plakalı otomobil, Dereli-Şebinkarahisar karayolu Alancık köyü mevkisindeki virajda bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki R.A, sağlık ekiplerince Dereli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kontrollerde R.A'nın Kovid-19, T.A'nın ise temaslı olduğu belirlendi.
AA
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