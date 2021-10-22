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Kararlı mücadele sürüyor: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerinin Eruh kırsalında 4 teröristi etkisiz hale getirdiği duyuruldu.

Güncel 22.10.2021, 15:32
Kararlı mücadele sürüyor: 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eruh kırsalında Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince, J-İHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, terörle mücadele operasyonlarının terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: AA
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#Siirt #Eruh #pkk
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