Kardeşini döven öğretmeni şikayet eden Suriyeli mülteci hakkında sınır dışı kararı verildi

Türkiye'de yaşayan 22 yaşındaki Suriyeli bir mülteci olan İman Nasif'in sınır dışı edilmesi kararı verildiği öne sürüldü.

Olay, Nasif'in sosyal medyada yayınlanan ve başından geçenleri anlattığı videosuyla gündeme geldi. 22 yaşındaki Suriyeli genç kadın, kız kardeşini döven öğretmenden şikayetçi olmasının ardından, öğretmenin de kendisini Göç İdaresi'ne şikayet ettiğini söyledi.

Genç kadın, şikayet sonrasında 12 gün nezarette tutulduğunu, 5-6 ay sonra ise hakkında sınır dışı kararı verildiğini dile getirdi.

İman Nasif, Türkiye'de okumaya devam ettiğini, sınır dışı edilmesini gerektirecek bir şey yapmadığını ifade ederek, hakkında verilen karardan rahatsızlığını dile getirdi.

Son dönemde çok sayıda Suriyeli sığınmacının hukuksuz bir şekilde geri gönderme merkezlerine gönderildiği ve haklarında sınır dışı kararı verildiği belirtiliyor.

HAKSÖZ HABER