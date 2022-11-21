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Karkamış'a roketli saldırı: 3 can kaybı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Karkamış'ta havan saldırısı sonucu 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden biri öğretmen biri çocuk. 10 vatandaşımız yaralandı.

Güncel 21.11.2022, 14:12
Karkamış'a roketli saldırı: 3 can kaybı

Gaziantep'in Karkamış ilçesine Suriye'nin kuzeyinden roketli saldırı düzenlendi.

Roketler İlçe merkezinde aralarında bir okulunda bulunduğu yerleşim merkezine düştü. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, roketli saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini 10 kişinin de yaralandığını açıkladı. Soylu atılan 5 roketten birinin okula isabet ettiğini hayatını kaybedenlerden birinin öğretmen birinin ise çocuk olduğunu belirtti.

Soylu, Pençe Kılıç Hava Harekatı sonrası gerçekleştirilen saldırılara da cevabın en güçlü şekilde verileceğini söyledi.

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