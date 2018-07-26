Karlov suikasti soruşturmasında eski polis tutuklandı

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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde Mevlüt Mert Altıntaş tarafından uğradığı suikast neticesinde hayatını kaybetmişti. Altıntaş'la irtibatı ortaya çıkan eski polis memuru Ufuk G. tutuklandı. Olayla ilgili ayrıntılar geliyor...

ANDREY KARLOV KİMDİR?

Andrey Karlov 4 Şubat 1954 tarihinde Moskova’da dünyaya geldi. 1976 yılında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nden mezun oldu. Aynı yıl diplomatik faaliyetlerine başlayan Karlov, 1992 yılında Diplomasi Akademisi’ni bitirdi.

SSCB döneminde Dışişleri Bakanlığına bağlı olarak birçok pozisyonda kritik görevler aldı. 1984-1990 yılları arasında Kuzey Kore Büyükelçiliğinde çalıştı. Sovyetlerin yıkılmasından sonra, 1992 yılında Güney Kore’ye gönderildi. Rusya Dışişleri Merkez Teşkilatında’ da çalışan Karlov, 2013 Temmuz’undan suikaste uğradığı 19 Aralık 2016 tarihine kadar Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2018, 17:06