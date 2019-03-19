Kartal'da çöken apartmanın yerine 5 katlı bina yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum AA masasına açıklamalarda bulundu.

Kurum yaptığı açıklamada, "Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı) Yerine 5 katlı bina yapacağız. Haftaya temel atıyoruz." dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Ankara AKM Millet Bahçesi'nin 2020 yılında hizmete açılacağını bildirdi.

Kurum, 391 milyon metrekare tarım arazisinin çiftçiye kiralandığını, en çok kiralamanın Adana, Hatay, Konya, İzmir ve Muğla'da yapıldığını söyledi. Bakan Kurum, peribacaları çevresinde 100'ün üzerinde kaçak yapıyı yıktıklarını, kalan 195 kaçak yapının etaplar halinde yıkılacağını açıkladı. "Tarihimize, kültürümüze, doğal sit alanlarımıza kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Kurum'un diğer açıklamaları şu şekilde:

Şu an ülkemizde 55 bin kilometrekare korunan alanımız var, biz bunu 2023'e kadar 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. OECD verilerine göre yüzde 17’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, ilk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini bildirdi.

10,5 milyon vatandaşımız imar barışından istifade etti.

(İmar barışı) Buradan çok önemli bir veri elde edeceğiz, yapı stoğuna ilişkin tespitleri yapacağız.

(Tarım arazilerinin kiralanması) 218 bin vatandaşımızı ilgilendiren süreçte yaklaşık 180 bin çiftçimiz bu düzenlemeden faydalandı.

(Kentsel dönüşüme girecek konutlar) Tespitlerimize göre 2023'e kadar dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon bağımsız bölüm var, riskli gördüğümüz. Bunların yaklaşık 1,5 milyonu da daha fazla riskli diyebiliriz.

Emlak Bank yakında açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Emlak Katılım Bankası'nın 21 Mart itibarıyla bankacılık faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. "(Emlak Katılım Bankası) İnşallah bu banka hem gayrimenkul sektörüne hem kentsel dönüşüm projelerine katkı sağlayacak." dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2019, 11:07