Kartal'da riskli görülen binanın yıkımına başlandı

İstanbul Kartal'da çöken binanın yanındaki Yunus Apartmanı'nda bulunan değerli eşyaların çıkarılması için çalışma yapıldı.

Yıkılan Yeşilyurt Apartmanı çevresinde 11 binadaki 135 hane boşaltılmıştı. Riskin en yüksek olduğu belirtilen 11 katlı Yunus Apartmanı'nın durumu da üzerine yerleştirilen sensörlerle sürekli takip ediliyor.

Bina sakinlerine ait değerli eşyaların çıkarılması için de bugün çalışma yapıldı. Her haneden bir kişi, itfaiye merdiveni ile çıkarıldığı kattan değerli eşyalarını aldı.

Polis gözetiminde yaşadığı kata çıkarılan vatandaşlardan riski kabul ettiğine dair bir imza alındı.

Tahliye işleminin tamamlanmasının ardından riski binanın yıkımına başlandı.

21 ÖLÜ, 14 YARALI



Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat'ta saat 15.59 sıralarında çökmüş, olayın hemen ardından bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışmalarını başlatmıştı. Çökmenin ardından çevredeki 7 bina da güvenlik gerekçesiyle tahliye edilmişti.



Arama kurtarma çalışmalarında, enkazdan 14 kişi yaralı olarak kurtarılarak hastanelere kaldırılmış, 21 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net