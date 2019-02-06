Kartal'da yıkılan binanın enkazında çalışmalar sürüyor

Kartal Orhantepe Sema Sokak'ta saat 16:00 sıralarında yıkılan binadan bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.

Binanın çatı katından 1 kişinin kurtarıldığı bildirilirken 14 dairede toplam 43 kişinin yaşadığı belirtildi. 5 araç binanın altında kaldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Orhantepe Mahallesi Muhtarı Zeki Dağ, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, 7 katlı binada 14 daire olduğunu söyledi.

Dağ, binada oturanların yakınlara göre enkaz altına 15 civarında kişinini bulunduğunu ifade ederek, altta bulunan konfeksiyon atölyenin ise boş olduğunu dile getirdi.

Binada resmi kayıtlara göre 43 kişi yaşıyordu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada yayın yasağı getirildiği bildirildi.

MOLOZLAR TEMİZLENMEYE ÇALIŞILIYOR

AA muhabirinin aktardığına göre çatı katındaki yıkılan molozlar temizlenmeye çalışılıyor. Çok yoğun bir çalışma var. Vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmak için zabıta ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Binada oturup da çökme anında dışarıda bulunan bazı vatandaşlar da şu anda bina önünde bekliyor. Olay yerine AKUT bekleniyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, binanın üç katının kaçak olarak yapıldığı belirtildi.

Ayrıca Vali Yerlikaya, çalışmaların gece boyu süreceğini, alt katta bulunan atölyelerin çalışma ruhsatlarının olmadığını ifade etti.

Yerlikaya, "Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle de az önce görüştüm. Onlar bana belge de verdiler. Buranın 1992 yılından ruhsatlı olduğu, 5 katlıya ruhsat olduğunu ama daha sonra 3 kat kaçak yapıldığı ve iskansız olduğunu söylediler." dedi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Güllüoğlu, " Olayın başından itibaren itfaiye, UMKE ve 112 ekipleriyle birlikte kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 18:28