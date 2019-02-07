Kartal'daki yıkımdan etkilenenler DSİ Dragos tesislerinde misafir ediliyor

İstanbul'un Kartal ilçesinde 7 katlı binanın çökmesi nedeniyle konaklama ve farklı ihtiyaçları bulunan vatandaşlar, Çakabey İmam Hatip Ortaokulundaki kriz merkezine müracaat ediyor.

Çöken binanın en yakınındaki kamu binası olan ortaokulda, İstanbul Valiliği başkanlığında toplanan kriz merkezinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli hizmet veriyor.

Olay nedeniyle konaklama ve farklı ihtiyaçları bulunan vatandaşlar Çakabey İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kriz merkezine başvuruyor.

Yıkılan ve tahliye edilen binalarda yaşayan vatandaşlara, Valilik DSİ Dragos Misafirhanesinde konaklama hizmeti sunuluyor.

Ayrıca vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda ikramlarda bulunuyor, yiyecek, içecek, giysi ve bebek bezi yardımı yapılıyor.

Sağlık personeli ve ambulans da sağlık hizmeti için hazır bekletiliyor.

Bu arada, çöken binanın enkazı altında bulunanların yakınlarının bekleyişi sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli bu vatandaşlara psiko-sosyal destek veriyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2019, 16:00