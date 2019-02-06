Kartal Orhantepe'de 6 katlı bina çöktü

İstanbul'da Kartal Orhantepe'de bölgesinde 6 katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada 12 daire olduğu ve tamamının dolu olduğu ve altında dükkanlar olduğu açıklandı.

Görgü tanıkları bina yıkılırken yoldan geçen insanların son anda canlarını kurtardığını belirtti.

Binanın Orhantepe mahallesi bankalar caddesi Sema Sokak'ta olduğu bildirildi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 16:39