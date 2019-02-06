Kartal Orhantepe'de 6 katlı bina çöktü

İstanbul'da Kartal Orhantepe'de bölgesinde katlı bir bina çöktü, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binada 14 aile yaşadığı ve tamamının dolu olduğu ve altında dükkanlar olduğu açıklandı. binanın altında bir marangoz ve bir tekstil imalathanesi olduğu açıklandı. Tekstil atölyesinin aktif olmadığı belirtildi.

Saat 16:00 civarında yıkılan binanın yıkılma sebebi henüz bilinmiyor. Patlamadan önce bir patlama sesi duyulduğu belirtildi. Yıkılan binanın altından yardım isteyen seslere ulaşmak için enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Görgü tanıkları bina yıkılırken yoldan geçen insanların son anda canlarını kurtardığını belirtti.

Binanın Orhantepe mahallesi bankalar caddesi Sema Sokak'ta olduğu bildirildi. Binanın 1992 yılında inşa edildiği açıklandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor.

Yıkılan binada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin yaralı olarak çıkarıldığı iddiası henüz doğrulanmadı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 17:01