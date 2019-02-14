Kartal’da çöken binayla ilgili 3 gözaltı kararı

Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi ile ilgili soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ortaya çıkan iddiaları araştırmaya başladı. Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre yaklaşık bir haftadır devam eden soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Binanın projesini oluşturan Suzan Çayır ve inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu gözaltına alındı. Yapı ruhsat sürveyanı Arzu Keleş Boran da gözaltına alındı.

“Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak” suçundan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği tahmin ediliyor.

Savcılık bina yapımında deniz kumu kullanılıp kullanılmadığını ve bodrum katta bulunan eski marangoz atölyesinde kolonların kesilmesi iddiasını da araştırıyor. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Hürriyet

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2019, 10:00