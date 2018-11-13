Kaşıkçı'nın ses kayıtları tam bir felaket

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Barış Konferansı dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu:

ABD Başkanı Donald Trump ile PYD, YPG, FETÖ, Suriye, Halkbank konularını, ikili ilişkileri ele aldık. Cemal Kaşıkçı meselesini de etraflıca görüşme fırsatımız oldu. ABD’nin PKK’lı üç isim için para ödülü koyması geç kalmış bir adımdır. Buna da değinme imkanımız oldu. Biz bunu, PKK ile PYD’nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun biçiminde telakki ediyoruz. Tabii ki bu oyuna gelemeyiz, gelmeyiz. Aslında YPG’nin yaptığı açıklama da ABD’lileri yalanlıyor. Açıklamada, PYD-YPG olarak esasen PKK’dan ayrı olmadıklarını belirtiyorlar. Bunu artık ABD’nin de görmesi gerekiyor.

Erdoğan "Kaşıkçı cinayetini hangi boyutlarıyla ele aldınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u da dahil ettik. Dörtlü olarak Yemen’deki durumu da konuştuk. Kaşıkçı cinayeti konusunda bizim yaklaşımımızın ne olduğunu, Washington Post’ta yayınlanan yazımda ortaya koyduğumu anlattım. Bu cinayetin, önceden planlanmış olduğu; emrin Suud’daki üst makamlardan geldiği ortada. Makalemde de ifade ettiğim üzere, kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadimü’l-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değildir. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Bu talimatı kim vermiş, cinayetle alakalı olarak tutuklananların konuşmaları, bunu söylemeleri lazım.

Kaynak: AA