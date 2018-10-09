Kaşıkçı soruşturmasında 7 şüpheli tespit edildi

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girdikten sonra bir daha çıktığı görülmeyen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 150 kamera görüntüsü incelendi.

Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından binaya giren 7 kişi şüpheli olarak tanımlandı. Sözkonusu kişilerin Türkiye'de 2,5-3 saat kaldığı bildirildi.

Konsolosluktan çıkan 3 aracın farklı yönlere gittiği ve bu araçlardan ikisinin plakasının tespit edildiği açıklandı.

Uçaklar da incelendi

Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndan havalanacak uçaklarda yolcuların üst araması yapılırken, bagajlar ise X-RAY cihazından tekrar tekrar geçirildi. Apronda bulunan ve kalkış için hazırlanan HZ-SK2 kuyruk tescilli uçağın kabini ve kargo bölümü de polis tarafından arandı.

Aramalar sonucunda her hangi bir olumsuz bir durumla karşılaşılmaması üzerine uçağın kalkışına izin verildi.

Kaynak: Ajanslar