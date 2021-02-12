Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Kastamonu Merkez'de saat 06.37'de 4,5 büyüklüğünde ve 6,95 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

Can ve mal kaybı konusunda şu ana kadar kendilerine gelen bir ihbarın olmadığını belirten Çakır, "Tüm ilçelere ulaştık. Herhangi can ve mal kaybımız bulunmuyor. Bir saate kadar daha detaylı bir bilgi vereceğiz." dedi

AA

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 08:11