Kastamonu'daki selde iki kişi hayatını kaybetti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir vatandaşı ise arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan şiddetli yağışlara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirildi.

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İl Özel İdaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapıyor.

Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Bartın'a bağlı Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşın arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleriyle sürdürülüyor.

Bartın'da 202 personel ile 13 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon tırı, 84 iş makinası, 1 bot ve 1 motopomp, Kastamonu'da 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon tırı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp, Sinop'ta da 455 personel ile 3 helikopter, 70 araç, 27 ambulans, 163 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp görev yapıyor.

Bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla AFAD'tan 141 personel ile bir arama köpeği, 23 araç, 7 bot ve 7 motopomp, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 8 tim (56 personel), 3 helikopter, 900 personel, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, bir İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet Tırı, DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler tarafından da çok sayıda iş makinesi sevk edildi.

Türk Kızılaydan yemek ve su dağıtımı

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde 77 personel/gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapıyor. Bu kapsamda Türk Kızılay 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımı yaptı.

Bartın'ın Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaş tahliye edildi. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam ediyor.

Sinop'un Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildi. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam ediyor. Ayrıca Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamı tahliye edildi, hastanede tedavi gören hasta bulunmuyor.

Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemiyor.

Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan bir mobil enerji aracı bölgeye sevk edildi. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapıldı.

Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana geldi. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar gördü.

Yağışların bugün etkisini kaybetmesi bekleniyor

Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanıyor. Bölgede yürütülen çalışmalara Karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmalarını yürütüyor.

Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapıldı.

Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos'ta Bartın Ulus'ta 90 mm, Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu’ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm, Sinop Merkezde 104,6 kilogram, Ayancık'ta 301,03 kilogram, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kilogram yağış düştü.

Yağışların bugün saat 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.