Katar Emiri Al Sani, 15 Temmuz dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti
Katar Emirinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" vesilesiyle tebrik mesajı yolladığı aktarıldı.
Güncel 15.07.2021, 12:13 15.07.2021, 19:10
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Şeyh Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.
AA
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