Katliam sonrası Türkiye'den sert açıklama

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sri Lanka'da Paskalya Bayramı sırasında kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Sri Lanka'da Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade, Negombo ve Batticaloa'deki kiliseler ile başkent Colombo'da Shangri La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerinde bu sabah yaşanan altı patlamada şu ana kadar 129 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı.

Başkan Erdoğan da Sri Lanka ile ilgili sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak saldırıları kınadığını belirtti ve Sri Lanka halkına başsağlığı diledi.

Kaynak: Ajanslar