Kayak merkezlerinde güvenlik önlemleri artırıldı

Jandarma Genel Komutanlığınca ülke genelindeki 31 kayak merkezinde 263 jandarma arama kurtarma (JAK) personeli görevlendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yerli ve yabancı turistlerin tatillerini huzur ve güven içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla ülke genelindeki 31 kayak merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Bu kapsamda 263 jandarma arama kurtarma personelinden oluşan 39 tim, bu merkezlerde görevlendirildi.

JAK personeli, kayak merkezlerinde çalışmalarını 98 kar üstü araçla yürütecek.