Kaybolan koyun sürüsü drone sayesinde bulundu
Elazığ'da kayıp 190 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 9 saat süren drone destekli çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.
Güncel 15.05.2021, 13:21
Yurtbaşı beldesinde besici M.E.K, 190 koyunu kaybolunca durumu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Ekipler, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı çalışma yaptı.
Koyunların son bulunduğu bölgede drone desteğiyle 9 saatlik çalışma yapan ekipler, hayvanları 5 kilometre uzaklıkta kayalık alanda buldu.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Hayvanlarının bulunmasından dolayı mutlu olduğunu belirten M.E.K, "Allah jandarmamızdan razı olsun, ekmek teknem geçim kaynağımı bularak teslim ettiler." dedi.
AA
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