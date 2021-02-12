Kayseri'de polis Uygur kızı gözaltına almaya çalıştı

Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulme karşı Ankara'da toplanan Uygurlar'a polisin müdahale ettiği görüntüler daha önce yayınlanmıştı. Bu kez benzer görüntüler Kayseri'den geldi.

Küçük kızı gözaltına almaya çalıştılar

Cuma namazı sonrasında seslerini duyurabilmek için gösteri düzenlemek isteyen bir grup Uygur Türkü, polis müdahalesiyle karşılaştı.

Eyleme katılan küçük bir kız çocuğunun polislerce gözaltına alınmaya çalışmasına ise çevredeki bir vatandaş tepki gösterdi.

'Türkiye'ye yakışmadı'

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda ise, "Bu görüntüler Mazlumun hamisi Türkiyemiz'e hiç yakışmadı'' diyerek ''Nereye gidelim sayın Cumhurbaşkanım" diye sordu.

Kaynak: Mepa News

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 17:39