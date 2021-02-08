Kayseri ve Sivas'ta peş peşe deprem meydana geldi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 16,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
KAYSERİ'DE DEPREM
Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 08:00