Kazaya müdahaleye giderken kaza yapan itfaiyeciler yaşamını yitirdi

Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.

Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti, bir itfaiyeci ağır yaralandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması sürüyor.