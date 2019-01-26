Kazım Karabekir Paşa vefatının 71. yıl dönümünde anıldı

Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği kahramanlıklar dolayısıyla "Şark Fatihi" unvanı verilen asker ve devlet adamı Kazım Karabekir Paşa için vefatının 71. yıl dönümünde anma etkinliği düzenlendi.

Türk milletinin varlık yokluk mücadelesi verdiği Birinci Dünya Savaşı ile Kurtuluş Savaşı yıllarında Doğu Cephesi Komutanı ve Kars'ın kurtarıcısı olan Kazım Karabekir Paşa'nın vefatının 71. yıl dönümünde anılması amacıyla Kars Tren Garı önündeki Kazım Karabekir Paşa anıtı önünde tören yapıldı.

Törende, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut ve Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta anıta çelenk sundu.

Buradaki tören katılımcıların saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda devam eden anma programında Kars Fen Lisesi öğrencilerinden İpek Nur Erdoğdu "Kars Kalesindeki Bayrak" ve Hüsnü Özyeğin Anadolu Lisesi öğrencilerinden Gürkan Culfa "Kazım Karabekir" adlı şiirleri okudu.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mülki Cihan Erdeğer'in asker ve devlet adamı olan Kazım Karabekir Paşa'nın askeri yönünü anlattığı programda, Kafkas Üniversitesi Araştırma Görevlisi Nesrin Hangül de "Kazım Karabekir Paşa" hakkında konferans verdi.

Bu törene, Öksüz, Nuhut ve Karaçanta'nın yanı sıra Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç , bazı kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak:AA