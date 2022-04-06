Kefken açıklarındaki mayın imha edildi

MSB, "Kefken açıklarında tespit edilen mayın, SAS timleri tarafından emniyetli şekilde imha edilmiştir."denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kefken açıklarında deniz karakol uçağı tarafından bir mayının teşhis edilmesinin ardından bölge emniyete alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS timleri sevk edildi.

Söz konusu mayın, emniyetli şekilde imha edildi.