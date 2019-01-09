Kendir - Kenevir üretimine start verildi. Kenevir ve Marihuana Arasındaki Fark Nedir?

Dünyanın birçok ülkesinde yasaklı birçoğunda da kısıtlı üretilen Kenevir'in ülkemizde yeniden üretimi için hazırlıklar başladı.

Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir ve 4 dönüm ağaça eş kağıt üretilebilir. 4 ayda yetişme kabiliyeti olan kenevir, çok iyi bir radyasyon temizleyicidir.

Her türlü iklimde yetişme özelliğine sahip bitki çok az suya ihtiyaç duyarken bir yandan da kendisini böceklerden koruyabildiği için tarım ilacına da ihtiyaç duymuyor.

Genelde adı uyuşturucu özelliği ile kullanılan bitki ip, halat, çanta, ayakkabı, şapka yapımı için de ideal bir bitkidir.

Kenevir, AİDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radyasyon etkisini azaltma; romatizma, kalp, sara, astım, mide, uykusuzluk, psikoloji, omurga rahatsızlıkları gibi en az 250 hastalıkta kullanılmaktadır.

Üretimi soyadan daha ucuz olan bitkinin tohumunun protein değeri çok yüksektir. Plastik ürünlerin tamamı, kenevirden üretilebilir ve kenevir plastiğinin doğaya dönüşmesi oldukça kolaydır. Bina yalıtımından sabun ve kozmetik ürün gibi geniş bir kullanım yelpazesi bulunur.

Yasaklanmanın altındaki iddialar:

1- W. R. Hearst, 1900’lü yıllarda Amerika’da gazete, dergilerin ve medyanın sahibiydi. Kağıt üretiyordu ve eğer kenevirden kağıt yapılırsa zarar edecekti.

2- Rockefeller, dünyanın en zengin adamıydı. Petrol şirketi vardı. Bio yakıt olan kenevir yağı düşmanıydı.

3- Mellon, Dupont şirketinin ana hissedarıydı ve petrol ürünlerinden plastik üretmek için patente sahipti. Ve kenevir endüstrisi, onun pazarını tehdit ediyordu.

Erkek kenevir

Hürriyet'ten Yalçın Bayer'in konu hakkında köşesinde kaleme aldığı yazıda önemli noktalara değinildi. "Erkek kenevirin binlerce kullanım alanından en önemlilerinden, plastiğin hammaddesi olan doğada çözülebilir organic biyopolimer üretilebilmesidir. Biyopolimerden üretilen biyoplastik, ambalaj sanayi, kozmetik ve oyuncak gibi çok çeşitli alanlarda çevreye insan sağlığına zarar vermeden kullanılan bir ürün. Bugün çoğunlukla petrolden yapılan ve pahalıya mal olan biyoplastik dünya pazarında en hızlı gelişen ürünlerden biri. Bu endüstrinin 2020 yılına kadar 20 milyar dolar değerinde olabileceği tahminler arasında yer almaktadır. Ses geçirmez mataryeldir. Keneviri izolasyon maddesi olarak kullandığınızda yakıt tüketimini azaltırsınız. Ateşe dayanıklıdır. Bu materyalden yapılan evler yalnız sağlıklı değil daha güvenlidir. Bataklık kurutmada çok etkilidir. Radyasyon temizleyicidir.

Kenevir ve Marihuana Arasındaki Fark Nedir?

Resimde sol tarafta gördüğünüz marihuana elde edilen tür, sağ taraftaki ise tıptan, kağıt üretimine, tekstile ve daha birçok sektörde kullanılan sağlıklı kenevir türü. Kenevir ve marihuana aynı cinse ait türler olsa da, hem kimyasal özellik bakımından hem de kullanım açısından önemli farkları bulunmaktadır.

Kenevir içerdiği % 4 ‘kannabinol’ (CBD), % 0,3’ten daha az tetrahidrokannabinol (THC), küçük bir miktar terpen ve flavonoidlerle tıbbi amaçlı kullanımda daha az bir değere sahiptir. Bu sebeple herhangi bir uyuşturucu etki göstermez. Esrar içerdiği % 10-20 oranlarındaki CBD, THC, tıbbi terpen ve flavonoidlerle belirgin şekilde psikoaktif yani keyif verici etkiler gösterir. Kenevir üretiminde % 0,3 oranından daha fazla THC bulunması yasaktır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2019, 14:58