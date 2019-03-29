Kendisine tepki gösteren kadına karşı efendilik kazandı

İstanbul Pendik'te AK Parti broşürü dağıtan Yusuf Özoğul'un, kendisine tepki gösteren Mine K'ye karşı kibar tavrı, sosyal medyada beğeni topladı.

Bayburtlu olan ve anneannesinin cenaze töreni için kentte bulunan Özoğul, Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken kendisine tepki gösteren bir kadının kendisiyle ilgili çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından yaşadıklarını anlattı.

Özoğul, "Şu anda cenaze nedeniyle memleketim Bayburt'tayım. Olayı arkadaşlarım aracılığı ile öğrendim. Yolculuk esnasında bana gönderdikleri video ile öğrendim. Ondan sonra durumu mahalle teşkilatıma bildirdim." dedi.

Olay esnasında kayıt yapıldığını bilmediğini vurgulayan Özoğul, şunları kaydetti:

"Kadına tepki vermememin nedeni Bayburtlu olmamız. Bize böyle öğrettiler. Karşımızda bayan olmasa dahi biz yine aynı saygıyı gösterir eyvallah der çıkardık."

Görüntüleri ilk gördüğünde şaşırdığını söyleyen Özoğul, "Bir anda bana yapılan bir hakaret var diye sanıyordum. Halkımızdan Allah razı olsun, öğrendim ki arkamızda durmuşlar. Halkımızın yanımızda olmasından dolayı mutlu oldum. Şu anda buradayım birazdan uçağa yetişeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız bizleri bekliyor." diye konuştu.

Yusuf Özoğul'a sosyal medyada "İyiki varsın Yusuf" etiketiyle destek verildi.

Yusuf Özoğul, Pendik'te seçim çalışmaları kapsamında AK Parti broşürlerini gönüllü olarak dağıtırken, kendisine tepki gösteren bir kadına karşı takındığı tavırla büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Yusuf Özoğul, çeşitli sorularla kendisini aşağılamaya çalışan bir kadına sabırlı tavrıyla dikkati çekti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Sen ne güzel bir gençsin" şeklindeki açıklamasında, "Yusuf, sabır ve vakarınla ders veriyorsun herkese. İnancımızı tazeledik duruşunla; Anadolu'nun mahcup ve onurlu çocukları yine yenecek, hep yenecek büyüklenerek küçülenleri." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İyiki varsın Yusuf" etiketiyle "Sen çok yaşa Yusuf." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yusuf kardeşim. Senin bu edebin, sabrın, vakarın ve asaletin, maruz kaldığın çirkinliği ve kötülüğü yenecek. Eyvallah." yorumunu yaparken, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sen Türkiye'sin Yusuf." paylaşımında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise "Cahillerle karşılaştıkları zaman onlara 'selam' der geçerler düsturunu güzel davranışıyla temsil eden Yusuf kardeşim, senin samimiyetin, vakarın, tevazun bu zavallı zihniyetle olan mücadelemizde bize en büyük gücü veriyor." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da "İyiki varsın Yusuf" ve "eyvallah" etiketiyle paylaştığı açıklamada, "Yusuf yüzlü kardeşim, tevazun, samimiyetin, insanlığın buram buram Anadolu kokuyor. Seçimlerin anlamını, mücadelemizi, ittifakları, tarafları, neredeyse her şeyi tane tane anlatıyor o güzel 'Eyvallah' deyişin." ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 17:00