Kırklareli Valisi Osman Bilgin, kozmetik, ilaç, kağıt ve iplik gibi pek çok alanda kullanılan kenevirin üretimi ile ülke ekonomisinin güçleneceğini belirtti.

Vali Bilgin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine ilişkin açıklamalarının ardından, geniş kullanım alanı bulunan kenevirin üretimine ilişkin tarımsal politikaların yeniden şekillendirilmeye başlandığını söyledi.

Kenevir üretimine önem verdiklerini ifade eden Bilgin, Kırklareli'nde de yaklaşık 3 ile 3,5 milyon kök arasında kendiliğinden yetişen Hint keneviri bulunduğunu, bu keneviri de ekonomiye kazandırmak istediklerini belirtti.

Kendiliğinden yetişen kenevirlerin şu anda belirli aralıklarda sökülüp imha amacıyla yakıldığına değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Bunların ekonomiye kazandırılması çok önemlidir. Biz bununla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerimiz ile görüşmelerde bulunduk. İlimizdeki bu kenevirlerin ekonomiye kazandırılması konusunda ortak bir çalışma yürüteceğiz. Kırklareli'ni de kenevir ekim sahası içerisine aldıracağız, var olan yani kendiliğinden yetişen kenevirleri değerlendireceğiz. Vatandaşımızın talep etmeleri halinde ise kendi arazilerine devlet kontrolü altında kenevir ekimi yapılacak. Hem vatandaşımızın kalkınmasına hem de ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Ülkemiz de bu anlamda dış açık oluşturmadan kendine yeterli bir hale getirilmiş olacak. Bu konuda çalışmalar devam ediyor."

Kenevir üretimine ilişkin eylem planı çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Bilgin, bu plana göre hazırlanacaklarını söyledi.

Kenevir ekiminin tüm Türkiye'de yaygınlaşması gerektiğini belirten Bilgin, "Kenevir kozmetikten ilaç sanayisine, kağıttan iplik sanayisine kadar her alanda kullanılıyor. Kenevir ekonomiye faydası olan bir bitki. Eskiden Karadeniz bölgesinde üretiliyordu, şu anda da bu yapılabilir. Kenevir üretimi ile ülke ekonomisi güçlenecek. Şu anda Hint keneviri ekimi yasak ve biz de bununla mücadele ediyoruz. Ancak yasalaşması halinde, düzenli bir ekim yapacağız. Bu aşamada eylem planı önemli. Biz bu konudaki tüm çalışmalarımızı ve tedbirlerimizi alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA