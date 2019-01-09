Kenevir üretimine start verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"na katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar şu şekilde:

İnşallah 2019 yılıyla birlikte Türkiye yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçecektir, bundan kimsenin endişesi olmasın.

(FETÖ) Hemen her gün bir başka ülkeden iş birliği çağrısı alıyoruz. Dünyada saklanacak hiçbir yerleri kalmayana kadar peşlerinden gideceğiz.

Cezaevlerinde olup da hala esip gürleyen örgüt (FETÖ) mensuplarının yaptıkları iş, mezarlıkta ıslık çalmaya benziyor.

Biz medeni olmayı o beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma şeklindeki mimari anlayışımızda bulacağız. Ben bu noktada Çevre Şehircilik Bakanıma da söylüyorum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, yıkmaksa yıkacağız.

FETÖ'yü kamudan büyük ölçüde hamdolsun tasfiye ettik. İş dünyasındaki irtibatlarını, imkanlarını neredeyse yavaş yavaş sıfırlıyoruz. Belediyelerdeki son kalıntıları da inşallah 31 Mart itibarıyla milletimiz tarafından tasfiye edilmiş olacaktır.

Başınızdaki Feto denen adamın arkasındakiler, ne zamana kadar arkasında durur bilemem, ama eninde sonunda o da gelecek.

Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum. Artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı.

Yerel seçimler

Bizim beldede amcaoğlunun kazanması lazım veya bizim aşiretten falancanın kazanması lazım, ne yapalım, Ankara'dan, İstanbul'dan göç yapalım" anlayışına izin vermeyeceklerini belirterek, "Bu, işgalin farklı bir türüdür. Bundan sonra bu tür şeyleri İçişleri Bakanlığımızla da daha yakın takibe alacağız. Çünkü bunun adı demokrasi değildir.

Arkadaşlara dedim ki '31 Mart kampanyasında biz file kullanalım, bez torba kullanalım.' Biz asla naylon poşet kullanmayacağız.

Plastik poşetlerle ilgili bir savaş başlattık. Malum bin yıl toprak bunu eritemiyor, buna karşı bir savaş.

Modern dünyanın problemi, medeniyetini inanç ve ahlaktan yoksun bir şekilde yükseltmeye çalışmasıdır. Medeniyetimizi, tarihimizin ve kültürümüzün birikimleri üzerine bina ederken inancı ve ahlakı asla ihmal etmeyeceğiz.

“Parlamenter sistem içinde koalisyonlarla geçen yılların ülkemize çok ağır maliyeti oldu. Sürekli krizler, kaoslar, darbeler ile akıllarda kalan bu dönemlerde sorumluluk sahibi her devlet adamı yönetim sisteminin değişmesi gerektiğini söylemiştir.

Denizlerimizin kenarlarını, orman alanlarını betona çevirme gayretinde olanlar var. Çevre ve Şehircilik Bakanıma da söylüyorum, kimsenin gözünün yaşına bakmayacaksın, yıkmaksa yıkacağız

Kenevir

Biz şimdi keneviri dışarıdan ithal ediyoruz. Burada kenevire dayalı yapılması gereken bazı şeyler varsa o ithal ürünlerle yapıyoruz. Ama şimdi yeniden bu alanda inşallah Tarım Bakanlığımız bir çalışmanın içerisine giriyor ve bu adımları atacağız. Yeniden bunu üreteceğiz.

Kaynak: www.dunyabulteni.net