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Kılıçdaroğlu: 'Asgari ücrete yapılan zam oranını küçümsemiyoruz'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 4 bin 250 TL olarak açıklanan asgari ücretle ilgili "Bu oranı küçümsemiyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır" dedi.

Güncel 16.12.2021, 16:15
Kılıçdaroğlu: 'Asgari ücrete yapılan zam oranını küçümsemiyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 bin 250 TL olarak açıkladığı 2022 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmesinde "TÜİK'e yaptığım ziyaretin etkilerini gördük. Bu oranı küçümsemiyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır" ifadesini kullandı.

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#Kılıçdaroğlu #asgari ücret
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