Kılıçdaroğlu Kaddafi'ye rahmet okudu

Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Kıbrıs adasının bir barış adası olduğunu söyleyerek Kıbrıs çıkartması sırasında Türkiye'ye tek destek olan ülkenin Libya olduğunu ve o zaman için yardım yapan Kaddafi'yi rahmetle andığını söyledi.