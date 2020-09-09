Kılıçdaroğlu Kaddafi'ye rahmet okudu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 97. yıl dönümünde açıklamalarda bulunuyor…
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekillerinden oluşan heyet, partinin 97’nci Kuruluş Yıl Dönümünde Anıtkabir’i ziyaret ederek, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.
Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada Kıbrıs adasının bir barış adası olduğunu söyleyerek Kıbrıs çıkartması sırasında Türkiye'ye tek destek olan ülkenin Libya olduğunu ve o zaman için yardım yapan Kaddafi'yi rahmetle andığını söyledi.