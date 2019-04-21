Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Hükümet'ten art arda açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınayarak, "Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer Çelik, "Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun diyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur. Şiddet bir hak arama ya da protesto yolu değildir. Sorumlular açığa çıkartılacak ve gereken yasal işlem yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül konuyla ilgili, ''Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Soruşturma başlatıldı, olayın takipçisiyim sağduyulu olmalıyız" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırı ile ilgili, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınıyorum. Kabul edilemez. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da ''Yüreğimizi yakan şehitlerimizin acısı hepimizin ortak hüznüdür. Millet olarak hem teröre karşı dik duruşumuzu hem de sağduyulu ve vakur tavrımızı her koşulda korumalıyız. Sn. Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü vericidir ve asla kabul edilemez.'' dedi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, şehit cenazesinde yaşanan olay ile ilgili, ''Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan çirkin saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddet, demokratik bir hak arama ve tepki verme yöntemi olamaz. Kimsenin hukukun dışına çıkmasına müsaade edilmeyecektir. Gerekli hukuki süreç başlatılmıştır.'' ifadelerini kullanıldı.



Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 16:22