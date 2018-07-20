Kılıçdaroğlu'nun gidişine 20 oy kaldı

Dünya Bülteni Haber Merkezi

CHP Eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Muharrem İnce ekibinin bugün itibariyle 603 oya ulaştığını açıkladı.

Kurultay için gerekli olan 623 oyun bugün aşılması beklendiğini belirten Yarkadaş, pazartesiye kadar 700'ün üzerinde oy toplanması beklendiğini söyledi. Yarkadaş, olağanüstü kurultayın toplanmasına kesin gözüyle bakıldığını, Muharrem İnce'nin de en az 1000 delegenin oyuyla genel başkan seçileceğini savundu.

Son seçimde milletvekili adayı gösterilmeyen Yarkadaş, Muharrem İnce'nin tarafında yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 09:04