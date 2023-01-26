"Kılıçdaroğlu'nun adını Karamollaoğlu açıklayacak"

Yaklaşık bir yıldır sürekli toplanan ancak henüz cumhurbaşkanı adayı belirleme noktasında herhangi bir aşama kaydedemeyen altılı masa için önemli bir iddia dillendirildi.

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında altılı masanın aday belirleme sürecindce sona geldiğini ifade ederek 12 Şubat tarihinde bu adayın açıklanacağını iddia etti.

Mengü, ayrıca adayın masanın en yaşlı üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından açıklayacağını söyledi.