"Kılıçdaroğlu'nun adını Karamollaoğlu açıklayacak"
Gazeteci Nevşin Mengü, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını Temel Karamollaoğlu'nun açıklayacağını iddia etti.
Yaklaşık bir yıldır sürekli toplanan ancak henüz cumhurbaşkanı adayı belirleme noktasında herhangi bir aşama kaydedemeyen altılı masa için önemli bir iddia dillendirildi.
Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında altılı masanın aday belirleme sürecindce sona geldiğini ifade ederek 12 Şubat tarihinde bu adayın açıklanacağını iddia etti.
Mengü, ayrıca adayın masanın en yaşlı üyesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından açıklayacağını söyledi.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI KARAMOLLAOĞLU AÇIKLAYACAK"— Sabah (@sabah) January 26, 2023
Muhalif gazeteci Nevşin Mengü: Aday, 12 Şubat'ta açıklanacak. Altılı Masa'nın en yaşlı üyesi Temel Karamollaoğlu olduğu için adayın ismini de o açıklayacak ve aday yüksek ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu olacak. pic.twitter.com/u1aspngtdb