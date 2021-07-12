Kilise duvarına çıkıp müzik eşliğinde oynayan 3 kişi gözaltında

Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkılarak müzik eşliğinde oynanmasına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 00.55 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi Khalkedon Meydanı'nda, Surp Takavor Kilisesi'ne araçla gelen bazı şahısların, giriş kapısı üzerine çıkarak uygunsuz davranışlar sergilediklerinin tespit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Yapılan çalışmalarda; şüpheli Y.E.U ve Ö.F.A ile aracın sahibi O.Y. ikametlerinde yakalanmışlardır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İbadethaneye yapılan bu çirkin davranışı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA