Kilise krizi Ankara'da masaya yatırılacak

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin, Rus Ortodoks Kilisesi'nin ayrılmasına ilişkin meseleler ve tartışmalar, Ankara'da konuyla ilgili düzenlenecek olan bir konferansta masaya yatırılacak.

"Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayrılma Tartışmaları ve Uluslararası Siyaset" başlıklı konferans AVİM (Avrasya İncelemeleri Merkezi) tarafından düzenleniyor. Konuşmacının gazeteci ve Doğu Avrupa Uzmanı Deniz Berktay olduğu konferansın moderatörlüğünü Dr. Turgut Kerem Tuncel üstlenecek.

Etkinlik 2 Kasım cuma günü 14.00-16.00 saatleri arasında Süleyman Nazif Sokak, No: 12/B, Çankaya/Ankara adresindeki AVİM Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılıp katılınmayacağının bildirilmesi için +90 312 438 50 23-24 numaralı telefon üzerinden veya honalp@avim.org.tr üzerinden bilgi vermek gerekiyor.

Kaynak: QHA