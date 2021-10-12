Kimya fabrikasında patlama
Bursa Kestel'de kimyasal ürün işleyen bir fabrikada patlama yaşandığı, kaza sonucu ilk belirlemelere göre 1 işçinin hayatını kaybettiği, 3 işçinin de yaralandığı bildirildi.
Güncel 12.10.2021, 12:49
Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.
Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD, itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçeride başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.
AA
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