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Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş, ofisinde ölü bulundu

Taş'ın, Ankara'da yer alan ofisinde boynunda iple ölmüş halde bulunduğu bildirildi.

Güncel 10.08.2021, 09:30 10.08.2021, 09:55
Kırım Haber Ajansı'nın Türkiye Müdürü Aydın Taş, ofisinde ölü bulundu

Kendisinden haber alamayan yakınlarının başvurması üzerine polis, ajansın Çankaya'daki ofisinde Taş'ı yerde boynunda iple hareketsiz vaziyette buldu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Taş'ın öldüğünü belirledi.

Taş'ın cesedi, inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yapılan ön otopside Taş'ın vücudunda darp, yara, kesi izi olmadığı aktarıldı.

Taş, 2 çocuk babasıydı.

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#aydın taş #Kırım Haber Ajansı #ölü
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