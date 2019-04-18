Kırım Kızları'nın hamisi Zehra Karabaş Uygurer vefat etti

Tanınmış Kırım Tatar yazar Cengiz Dağcı’nın arkadaşlarından Zehra Karabaş Uygurer’in 17 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da vefat ettiği bildirildi.

Kırım Derneği Genel Merkezi tarafından yayımlanan açıklamaya göre 1920 yılında Kırım’ın Yalta şehrinde doğan, II. Dünya Savaşı esnasında (1939-1945) vatanını terk etmek zorunda kalarak mülteci kamplarında bulunan, ardından da Türkiye’ye gelerek Ankara’da yaşamını sürdüren Zehra Uygurer’in bugün hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada ünya çapında tanınan Kırım Tatar yazar Cengiz Dağcı’nın mülteci kamplarından arkadaşı olduğu ifade edilen Karabaş’ın Türkiye’den gönderdiği kitap ve dergiler ile Cengiz Dağcı’nın Türkiye Türkçesi ile buluşturduğu da hatırlatıldı.

Açıklama metninde merhumenin Kırım Derneği’nin önemli destekçilerinden olduğu ve Kırım’dan Türkiye’ye okumak için gelen öğrencilere hamilik de yaptığı belirtilen Uygurer için, “Ankara’da bulunan “Kırım Kızları” grubunun da vazgeçilmez üyelerindendi” denildi.

Uygurer’in cenazesinin 18 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da, Karşıyaka Mezarlık Camiinde kılınacak öğlen namazını müteakiben Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedileceği duyuruldu.

Kaynak:qha