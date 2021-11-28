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Kırklareli'nde ölümlü trafik kazası

Lüleburgaz ilçesinde otomobil ve kamyonun çarpışması nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Güncel 28.11.2021, 09:34
Kırklareli'nde ölümlü trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Mestan Sedes idaresindeki 39 AAY 570 plakalı otomobil, Kepirtepe mevkisinde M.A. yönetimindeki 06 FT 6645 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Sedes ile otomobilde bulunan Ceren Ersoy hayatını kaybetti. Cesetler, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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#Kırklareli #kaza
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