Kırklareli’de bağımsız aday ipi göğüslüyor

Türkiye'de yerel seçim heyecanı sürüyor. Seçimin çekişmeli sürdüğü Kırklareli'de seçim yarışı Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi adayı Derya Bulut ve Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mehmet Tuna Soykan arasında kıyasıya bir şekilde sürüyor.
Türkiye genelinde oy sayım işlemi sürerken, Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu yüzde 37,22'luk oy oranı ile, sayılan oyların yüzde 37,14'ini alan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Derya Bulut'un önünde.
Bulut'u, %21,49'luk oy oranı ile CHP adayı Mehmet Tuna Soykan takip ediyor.
Saatler, 21.20'i gösterirken Kırklareli'nde sandıkların yüzde 70'i açıldı.
Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli'de CHP'nin bir önceki belediye başkanı olarak
Kaynak: Ajanslar