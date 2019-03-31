Kırklareli’de bağımsız aday ipi göğüslüyor

31 Mart yerel seçimleri için oy verme işlemleri tamamlanırken, oy sayma işlemleri devam ediyor. Adayların kıyasıya yarıştığı Kırklareli'de MHP adayı Derya Bulut ve bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu arasındaki yarış devam ediyor.