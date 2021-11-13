Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Türkiye'ye girmek isterken yakalandı
Hakkında kırmızı bülten çıkarılan DEAŞ mensubunun Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.
Güncel 13.11.2021, 19:14
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 2 kişiden birinin kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bunlardan birinin kırmızı bülten ile aranan DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.
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