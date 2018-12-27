Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı iade edildi

Kazakistan'da cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan bir kişi, Türkiye'deki işlemlerinin ardından ülkesine iade edildi

Kırmızı bültenle aranan Kazakistan vatandaşı iade edildi

Kazakistan'da cinayet suçundan kırmızı bültenle aranan bir kişi, Türkiye'deki işlemlerinin ardından ülkesine iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 11 Şubat 2014'te Kazakistan'da meydana gelen ve bir kişininin ölümüne iki kişinin de yaralanmasına  neden olmaktan kırmızı bültenle aranan şüpheli I.S, 13 Haziran 2017'de Antalya'da yakalandı.

Şüpheli I.S, 14 Temmuz 2017'de sevk edildiği Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak iadesi amacıyla Antalya L-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne nakledildi.

I.S, Kazakistan adli makamlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda, 26 Aralık'ta İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki görevlilerin refakatinde Kazakistan'dan gelen görevlilere teslim edildi.

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