Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakayı ele verdi
Türkiye'ye Hatay üzerinden girmeye çalışan 4 kişi sınırda yakayı ele verdi. Yakalanan 1 kişinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu olduğu öğrenildi.
Güncel 10.09.2021, 12:36
Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 4 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerin yer verildi.
Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi. pic.twitter.com/uc6gBoCJqg— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2021
Kaynak: AA
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