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Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakayı ele verdi

Türkiye'ye Hatay üzerinden girmeye çalışan 4 kişi sınırda yakayı ele verdi. Yakalanan 1 kişinin kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu olduğu öğrenildi.

Güncel 10.09.2021, 12:36
Kırmızı bültenle aranan terörist sınırda yakayı ele verdi

Milli Savunma Bakanlığı, biri kırmızı bültenle aranan DEAŞ terör örgütü mensubu olmak üzere, 4 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi." ifadelerin yer verildi.

Kaynak: AA
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#DEAŞ #kırmızı bülten
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