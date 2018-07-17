Kırmızı ışıkta geçen sürücü tazminat ödeyecek

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Bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadına kırmızı ışıkta durmadan geçen otomobil çarptı. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan ebe, kırmızı ışıkta geçerek kendisini yaralayan sürücüden 10 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat talep etti. Mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay'ın 'içtihat metni' niteliğindeki kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açılmış oldu



Yargıtay'ın son kararıyla birlikte kırmızı ışıkta geçen ve kazaya sebep olan sürücünün manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.