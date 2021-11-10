Kırmızı kategorideki terörist Gara'da etkisiz hale getirildi

Pençe operasyonlarıyla Irak'ın kuzeyindeki törer hedefleri tek tek imha edilirken MİT'in istihbaratıyla da örgütün üst düzey yöneticileri etkisiz hale getiriliyor.

Son operasyon Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirildi.

MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi.

Daha önce de yine Gara'da, 2012'de 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirilmişti.