Kış-2021 Tatbikatı'na katılan askerler geceyi iglo evlerde geçirdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kars'ta düzenlediği son dönemin en kapsamlı kış tatbikatı kapsamında komandolar, geceyi yaptıkları kardan iglo evlerde geçirdi.



9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış-2021 Tatbikatı"na, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeli de katılıyor.



Türk ve Azerbaycanlı komandolar, tatbikat alanında Eskimoların yaşadığı, kardan ev olarak bilinen "iglo" yaptı.



Mum yaktıkları "iglo ev"de tuluma giren komandolar, geceyi burada sıfırın altında 2 derecede uyuyarak geçirdi.

AA