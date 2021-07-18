Kızılay'dan Suriye'ye bayramlık yardımı
Dünyanın bütün coğrafyasında mazlumların yanında olmayı sürdüren Kızılay Suriye'de yardıma muhtaç 100 bin kişiye kıyafet dağıtacak.
Güncel 18.07.2021, 11:12 18.07.2021, 11:35
Türk Kızılay, Kurban Bayramı'nda Suriye’nin kuzeyinde, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz giysi yardımı yapan "Sevgi Mağazalarında" iç savaş mağduru yaklaşık 100 bin kişiye bayramlık kıyafet ulaştıracak. Türk Kızılay, Suriye’nin kuzeyindeki Rasulayn, Tel Abyad, Cerablus, Bab, Azez, Afrin, İdlib bölgelerinde Sevgi Mağazalarında kıyafet dağıtımını sürdürüyor.
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