Kızılay yoksul insanın kalmayacağı bir Türkiye için çalışacak

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türk Kızılayı Adana Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, böyle güzel bir hareketin mensubu olmaktan, böyle güzel bir hareketin isimsiz kahramanları olarak dindirdikleri acılar için mutlu olduklarını kaydetti.

Kerem Kınık, "2018 yılında yardım ulaştırabildiğimiz 23 milyon insan adına mutluyuz. 2,5 milyon insanın bize emanet ettiği bağışları ihtiyaç sahiplerine götürdüğümüz, 3 milyon ünite kanı yaklaşık 9 milyon insana ulaştırmaya gayret ettiğimiz, binlerce evsize, muhtaca dünyada genelinde yardım ettiğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Varoluş gayelerinin insanın acısını dindirmek, insanı ve toplumu güçlendirmek olduğunu vurgulayan Kınık, kuruldukları günden bu yana bu amaç için çalıştıklarını aktardı.

Tamamen gönüllü çalıştıklarının altını çizen Kınık, Türk Kızılayının kurulduğu zamanların zor zamanlar olduğunu, Kızılay'ın bir Kuvayımilliye hareketi olduğunu vurgulayarak, "Devletimizin destekleri, imtiyazları bu anlamda bize yapmış oldukları katkıları olmakla beraber aslolan, milletimize dayanan, milletimizin sivil gücüne ve milletimizin devletimizi var eden o kuvvetine dayanan bir hareketiz." ifadesini kullandı.

Adana'nın bir ensar şehri olduğunu, yaklaşık 235 bin muhacire ensarlık yaptığını kaydeden Kınık, "Bu topraklar, sığınan, ölümden ve zulümden kaçana bir yuva." dedi.

Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sağlık şartlarının, Suriye'deki savaş öncesi şartlarından daha iyi olduğunu kaydeden Kınık "Dolayısıyla biz sadece konuk etmiyoruz kendimize, anamıza, babamıza, kardeşimize nasıl davranıyorsak bu insanlara da benzer hizmetleri sunuyoruz. " diye konuştu.

Adana'nın birçok hizmet anlamında bölge şehri vasfında olduğunu, Doğu Akdeniz anlamında bu bölgenin yaklaşık 216 bin ünite kan toplayarak yaklaşık 500 bin insana derman olduğunun altını çizen Kınık, kentin bölgedeki önemine dikkat çekti.

Kınık, Doğu Akdeniz Afet Merkezi'nin Adana'da bulunduğunu, 9 bin metrekarelik alanda yeni afet ve sosyal yardım lojistik üstünü yenileyeceklerini kaydederek bunun hem Adana hem de bölge için önemli bir kapasite olduğunu ifade etti.

- "2030'a kadar yoksul insan kalmayacak bir hedefle çalışıyoruz"

Türkiye'nin en kapsamlı ve en büyük kurumsal otomasyon projesini gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kınık, "Temel amacımız, Türkiye'nin de imza atmış olduğu sürdürülebilir kalkınma hedefleri noktasında. 2030'a kadar yoksul insan kalmayacak bir hedefle çalışıyoruz. Yardım modellerimizi değiştiriyoruz. Artık insanlarımızın yardıma muhtaç olma sebeplerini ortadan kaldırmaya yönelik çok kapsamlı insiyatifleri bu anlamda başlattık. 2030 yılına kadar devletimizin imza koymuş olduğu, bu taahhüttür. Kendi kendine yetemeyen yoksul insanın kalmayacağı bir Türkiye için öncelikle çalışacağız" dedi.

Kınık, ekonomiye katkı vermeye, işsizliği azaltmaya ve yoksulluğu ortadan kaldırmaya gayret edeceklerini de sözlerine ekledi.